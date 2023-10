Job to Meet: l'evento in Salento per trovare lavoro. Ecco come funziona

Si chiama “Job to Meet-Happening del lavoro” l’evento che si terrà a Casarano presso Palazzo D’Elia, in via Pendino 2, da domani (2) al prossimo 10 ottobre. Un’occasione importante sul territorio per favorire la connessione tra imprese e persone inoccupate o disoccupate.

L’evento si colloca all’interno del progetto “Made in Casarano” che risponde all’Avviso Punti Cardinali della Regione Puglia, di cui il Comune di Casarano è ente capofila, in collaborazione con numerosi enti del terzo settore ed istituti d’istruzione del territorio. Il “Job to Meet” è stato progettato con l’obiettivo di creare un ambiente in cui studenti, disoccupati e lavoratori possano interagire direttamente con i professionisti e le aziende dei settori di moda, agroalimentare, logistica, commercio, Ict, linguaggi, servizi alle imprese, artigianato e turismo. Le giornate saranno strutturate nella forma di recruiting day nell’ambito dei quali sono previsti workshop su alcuni settori specifici del mondo del lavoro, arricchiti dalla presenza di imprenditori e referenti delle imprese locali, ma anche docenti ed esperti del settore che potranno contribuire fattivamente a lanciare nuove sfide per il futuro, delineando le prospettive che ci attendono dal punto di vista del lavoro.

Gli appuntamenti

Si parte domani, dalle 14 alle 20, con il settore Moda e alle 19 la tavola rotonda “I protagonisti del lavoro”: a confrontarsi sul tema del lavoro ci saranno: Giuseppe Negro (presidente Ascla), Ottavio De Nuzzo (sindaco di Casarano), Stefano Minerva (presidente Provincia di Lecce), Luigi Mazzei (dirigente coordinamento servizi per l’impiego Lecce - Arpal Puglia), Daniele Del Genio (imprenditore), Luigi Derniolo (presidente Confartigianato Imprese Lecce), Fabio Pollice (rettore Università del Salento) e Sebastiano Leo (assessore all’istruzione, formazione e lavoro Regione Puglia).

