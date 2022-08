Incidente tra auto e scooter sulla Alezio-Parabita: un ferito grave

Incidente sulla Provinciale che collega Parabita ad Alezio, all'altezza del distributore di benzina Camer. Auto contro scooter e ad avere la peggio è stato il motociclista, portato a sirene spiegate in ospedale.

Lo schianto sulla Provinciale

Lo schianto si è verificato attorno alle 11.30 all'altezza del distributore di benzina, su un'arteria già teatro di numerosi incidenti, molti anche mortali. Auto e scooter di grossa cilindrata, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrati: l'auto con a bordo due anziani si è cappottata, mentr lo scooter è finito ridotto in un ammasso informe di lamiere.

I due anziani sono rimasti praticamente illesi, mentre l'uomo a bordo dello scooter è rimasto gravemente ferito. Soccorso inizialmente dagli automobilisti di passaggio, tra cui anche un infermiere, è stato poi trasportato in codice rosso in ospedale. non corre pericolo di vita.