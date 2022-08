Droga nascosta nel vano motore della macchina: due arresti a Polignano a mare

Avevano nascosto la cocaina nel vano motore: dopo la perquisizione, i militari hanno trovato altri grammi della sostanza stupefacente anche in casa. In queste giornate di ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, impegnati su tutto il territorio della città Metropolitana in una serie di servizi volti al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacente, hanno proceduto a diversi controlli nell’area del sud barese. Le attività, condotte da militari in divisa supportati da personale in abiti civili, hanno portato all’arresto di un 37enne di Polignano a Mare e di un 35enne di Bari, trovati in possesso di circa 100 grammi di cocaina.

I dettagli dell'operazione

In particolare, i Carabinieri del Comando Stazione di Polignano a Mare, durante un controllo alla circolazione stradale, insospettiti dall’atteggiamento dei due occupanti, hanno effettuato un’ispezione più approfondita del veicolo, rinvenendo, occultati all’interno del vano motore, circa 31 grammi di cocaina, suddivisa in 59 dosi, nonché la somma contante di circa 1.100 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Constatato ciò, i militari dell’Arma hanno deciso di estendere la perquisizione anche alle rispettive abitazioni, rinvenendo, in una busta in cellophane nel vano del contatore dell’energia elettrica, ulteriori 70 grammi di cocaina.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro e la sostanza stupefacente sarà analizzata dai Carabinieri del Laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Entrambi i soggetti sono stati arrestati, e, su disposizione della Procura della Repubblica, accompagnati presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha chiesto la convalida.