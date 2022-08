Rapina ai danni di un ristoratore che rintrava a casa, in tre via con l'incasso

Rapina questa notte a Salice Salentino dove in tre, con il volto coperto e armati di pistola, hanno portato via il borsello a un ristoratore.

La dinamica

Stava rincasando dopo una serata di lavoro nel suo ristorante, quando è stato affiancato da un'auto con a bordo tre persone incappucciate, di cui una armata di pistola. I tre hanno bloccato l'uomo e sotto la minaccia dell'arma puntata lo hanno costretto a consegnare l'incasso della serata, che l'uomo aveva con sé in un borsello, in attesa di andare a depositare i soldi in banca questa mattina.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Salice.