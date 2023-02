Incidente stradale sulla provinciale: con l'auto contro il muro di cinta di una casa. Paura per una donna

Incidente stradale sulla provinciale nella notte, una donna finisce con l'auto contro il muro di cinta di una casa. E' accaduto intorno alle 3 della donne sulla provinciale 7 che collega Lecce a Monteroni. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo lo schianto dell'auto, una Lancia Y, che si era conficcata all’interno di un muro di cinta. La conducente della vettura, fortunatamente, era già fuori dell’abitacolo.

La donna è stata medicata dal personale del 118 sul posto e poi trasportata in ospedale in codice giallo. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo.