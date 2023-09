Incidente stradale sulla 275: auto contro moto. Morto un motociclista

Ancora un incidente nel Salento. L’impatto mortale è avvenuto sulla statale 275 Maglie-Leuca, all’altezza di Lucugnano, prima di arrivare alla grande rotatoria. La vittima è un motociclista, F.N. originario di Patù, e le dinamiche dello scontro, avvenuto poco dopo le 7 del mattino, sono ancora da definire. I mezzi coinvolti sono una Lancia Y grigia e una moto Suzuki Gsx r1000 blu.

Subito dopo l’impatto, alcune persone si sono fermate per soccorrere l’uomo, già esanime e riverso sul ciglio della strada, dopo aver fatto un volo di 10 metri. Precipitando al suolo, ha perso il casco e una scarpa arancione rimasta abbandonata per terra. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Spetterà ora ai militari stabilire la dinamica e le responsabilità del terribile scontro