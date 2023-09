Tour della costa in catamarano, turista si tuffa e muore

Si tuffa in mare e muore sul colpo. È successo intorno alle 10 a Santa Maria di Leuca, in prossimità delle tre Porte. Un turista di 73 anni, originario di Milano, ha perso la vita dopo aver fatto un tuffo in acqua. Molto probabilmente è stato colpito da un malore.

Il malore nel corso del tour in catamarano

L'uomo si trovava, insieme alla moglie, a bordo di un catamarano, una delle motonavi turistiche coinvolte in mini-tour lungo la costa.

Dopo il tuffo, il turista è apparso in difficoltà, causando preoccupazione tra i presenti che si sono subito resi conto della gravità della situazione e sono intervenuti insieme all’equipaggio della motonave. La capitaneria di porto di Gallipoli, allertata subito, ha inviato sul posto una squadra di soccorso. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Nelle ore successive sono stati eseguiti i rilievi di rito e definire le dinamiche esatte dell’accaduto.