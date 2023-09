Prestazioni in nero e documenti falsi, condannato l'attore e comico Uccio De Santis

L'attore e comico pugliese Uccio De Santis è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione (pensa sospesa) per aver fornito alla guardia di finanza, su specifica richiesta in sede di verifica fiscale, «documenti falsi» e «dati e notizie non rispondenti al vero».

Fatture false, condannato Uccio De Santis

Nello specifico, avrebbe formato a posteriori «fatture ad hoc - si legge nel capo di imputazione - fatte apparire come emesse da altro soggetto economico», cioè la cooperativa 'Idea comunicazione e spettacolo' di cui era presidente, «allo scopo di 'legittimare' fiscalmente incassi e/o prestazioni a

rtistiche conclusi 'in nero'».

De Santis avrebbe anche formato «mendaci ricevute per rimborso spese, intestate a (ignari) soci lavoratori» della cooperativa Idea, che «ne disconoscevano il contenuto e la sottoscrizione» e altre fatture - sempre intestate alla cooperativa Idea - «allo scopo di documentare fiscalmente compensi del proprio lavoro autonomo».

I fatti risalgono al 2017

I fatti contestati a De Santis, per il quale il Tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche, risalgono al 2017. Il giudice che ha firmato la sentenza, Antonio Donato Coscia, ha assolto l'attore per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (per l'accusa commesso tra il 2013 e il 2017) perché «il fatto non sussiste». Da anni volto principale del programma comico di Telenorba 'Mudù', nell'estate 2021 De Santis ha condotto due puntate di 'Stasera con Ucciò su Rai 2.