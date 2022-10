Incidente nel Salento tra un furgone e un Apecar: un ferito trasportato al Fazzi

Ancora incidenti nel Capo di Leuca nel Salento. Lo scontro tra un furgone ed un Apecar è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18 in prossimità dell’incrocio stradale tra la strada provinciale Tricase-Andrano e la via per la Chiesa di Costantinopoli meglio conosciuta come chiesa dei diavoli.

Le dinamiche

Il conducente del furgone è rimasto illeso mentre, l’anziano alla guida del mezzo a tre ruote ha riportato gravi fatture ed è stato trasportato prima all’ospedale Cardinal Panico di Tricase e poi, valutate le condizioni cliniche, al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 per i soccorsi e i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito. Per la rimozione dei mezzi sulla carreggiata è stato necessario l’intervento del 118. Purtroppo non è il primo scontro di questo genere nel basso Salento.

A giugno, un simile scontro interessò due veicoli nei pressi del semaforo di San Dana, nel comune di Gagliano del Capo. Anche in quel caso ebbero la peggio i due anziani che viaggiavano nell’Apecar un uomo alla guida e la sua consorte. La donna 78enne, morì qualche tempo dopo per la gravità delle ferite.