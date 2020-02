Ultimo aggiornamento: 09:46

Ha perso il controllo dell'auto, che è finita cappottata sull'asfalto. Grande paura ieri sera in via San Nicola, a Lecce , dove una vettura - dalle prime notizie - si è ribaltata, costringendo i vigili del fuoco a intervenire per liberare il conducente e mettere in sicurezza la zona.C'è stata, infatti, una perdita di benzina conseguente all'incidente. Sul posto anche le pattuglie della Municipale e le ambulanze del 118.