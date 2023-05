Lecce, infarto alla guida e finisce con l'auto contro il guardrail: è grave

Colpito da un malore alla guida va a sbattere con l’auto contro il guardrail e finisce in codice rosso in ospedale. Il conducente, un 64enne di origine calabrese, pare a causa in un infarto, è rimasto vittima di un incidente stradale autonomo sulla strada statale 16, Lecce – Maglie.

I soccorsi

Sul posto, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, sono intervenuti gli agenti di polizia locale del capoluogo e i soccorritori del 118. Constata la gravità dello stato in cui l'uomo versava, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale a Lecce. Per mettere in sicurezza il tratto di strada si è reso necessario anche l’intervento di Anas e di un carro attrezzi per il recupero della vettura incidentata.