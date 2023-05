Nuovi auovelox su Statali e Provinciali, attivi da oggi altri 5 dispositivi. Ecco dove sono

Nuovi autovelox sulle strade pugliesi. È in vigore da oggi il decreto della Prefettura di Bari con il quale sono stati individuati i tratti stradali sui quali è possibile utilizzare o installare dispositivi di controllo del traffico e, in particolare, per rilevare eccesso di velocità e violazioni del divieto di sorpasso. La individuazione delle cinque strade è stata il risultato del monitoraggio sull'incidentalità sulle principali arterie del territorio metropolitano.

I tratti stradali sui quali sono attivi gli autovelox

I cinque tratti stradali sui quali da oggi sono attivi i nuovi autovelox sono:

- Statale 16, dal km 788 al 794, in entrambe le direzioni di marcia, tra Palese e Santo Spirito. Qui, evidenzia il documento varato dalla Prefettura, si registra un “traffico sostenuto, misto di mezzi pesanti e auto” su una “strada extraurbana secondaria a doppia carreggiata, ciascuna con due corsie, con curve”;



- Statale 16, dal km 811 a 816, in entrambe le direzioni di marcia, tra San Giorgio e Torre a Mare, dove c’è un “traffico sostenuto di mezzi pesanti e auto, frequenti rallentamenti del traffico per l’immissione di veicoli da e per accessi laterali privati, direttamente sulla Statale” e “con assenza di corsie di emergenza”;- Statale 96, dal km 114 al 116, in entrambe le direzioni di marcia, in prossimità di “Primissimo”, tra Modugno e Palo, dove ci sono molti opifici e quindi immissione di veicoli dagli accessi laterali. Qui il limite di velocità è tra 50 e 80 km/h;- Statale 100, dal km 10 al 13 in entrambi i sensi di marcia, all’altezza di Capurso. È una strada extraurbana a due corsie, priva di banchina laterale con “traffico sostenuto – evidenzia il documento – misto di mezzi pesanti e auto e formazione di code”;- Provinciale 231 (ex Statale 98), dal km 0 a 11 (tra Modugno e Bitonto) e dal 16 al 35 (tra Terlizzi, Ruvo e Corato) per entrambi i tratti e in entrambe le direzioni. Anche qui si registra “traffico sostenuto, misto di mezzi pesanti e auto, immissione di veicoli da accessi laterali a velocità sostenuta e manovre pericolose”.