Salento, due incidenti in poche ore: traffico e code sulla Provinciale

Due incidenti nel Salento. Alle ore 15.15 una squadra dei vigili del fuoco, distaccamento di Gallipoli, è intervenuta sulla strada provinciale Alezio Sannicola per un incidente stradale tra due autovetture: una Saab condotta da L.G. del 1983 e una Renault Clio condotta da una ragazza G.R. del 1991.

La conducente di quest’ultima, a seguito dell’impatto, restava incastrata all’interno il veicolo. I vigili del fuoco hanno liberato la donna per poi consegnarla alle cure del personale del 118 il quale ha provveduto al trasporto presso l’ospedale Vito Fazzi un codice giallo. Il conducente della Saab, invece, veniva trasportato presso l’ospedale di Casarano anch’esso in codice giallo. Gli stessi vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza di entrambe le vetture.

L'altro incidente

L'altro incidente sulla Maglie- Lecce con code di diversi chilometri dall'uscita di Maglie fino a Scorrano. Il traffico è stato deviato, ci sono i mezzi dell'Aci. Il sinistro è avvenuto all'altezza di un cavalcavia ma per fortuna il codice è verde quindi non ci sono state conseguenze significative per i protagonisti dell'incidente.