Incidente stradale in paese: donna resta bloccata tra auto e muro di un'abitazione

"Spettacolare" incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi nel Salento dove un'auto, a seguito di uno scontro con un'altra vettura, è rimasta bloccata tra il muro di un'abitazione e l'altro veicolo. La donna che era alla guida dell'auto è rimasta incastrata.

E' accaduto a Uggiano la Chiesa, all'incrocio tra via Armando Diaz e via Don Alfonso Filoni, dove una Volkswagen up e una Chevrolet Matiz sono entrate in collisione. La Chevrolet, a seguito dell’impatto, è rimasta incastrata tra la prima automobile e il muro di cinta di una civile abitazione impedendo alla conducente di abbandonare il veicolo.

A liberare la donna, M.C. del 1976, ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie. La 47enne è stata poi trasferita all'ospedale di Scorrano dai medici del 118. Nell’impatto è stata coinvolta anche una cabina elettrica per la quale si è provveduto ad allertare la ditta manutentrice sia per la messa in sicurezza che per il ripristino.1716:14