Incidente stradale sulla statale: nello scontro tra auto muore una donna. Sulla stessa strada nel 2009 morì il figlio della donna

Una donna di 63 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa notte, poco dopo l’una, sulla strada provinciale che collega Trani a Corato. La vittima viaggiava bordo di una Fiat Punto, guidata dal marito, quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro una Volkswagen Golf guidata da un giovane.

Sul posto i soccorritori del 118 per estrarre gli occupanti delle auto dalle lamiere. I due conducenti non erano in pericolo di vita, mentre la donna è stata subito trasportata in codice rosso al Bonomo di Andria, dove è deceduta poco dopo. L’esatta dinamica è al vaglio degli inquirenti.

La tragica fatalità

Proprio in quel tratto di strada, nel 2009, il 21enne Aldo Buonomo, figlio di Maria Balducci, perse la vita in un incidente stradale insieme ad altre due persone. In quell’occasione la Peugeot sulla quale viaggiavano i tre ragazzi sbandò urtando il muro di cinta di una villetta, per poi ribaltarsi. Un destino beffardo quello riservato alla famiglia, travolta da un’altra tragedia che ha tolto la vita a madre e figlio in modo analogo.