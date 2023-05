Incidente lungo la provinciale: auto contro un palo della luce, giovane in ospedale

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, poco prime delle 12, lungo la strada provinciale Latiano-Torre Santa Susanna. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine accorse sul posto, un'auto è uscita fuori strada, andando a sbattere contro un palo della luce. Alla guida della vettura un giovane di Latiano, rimasto ferito affidato dapprima alle cure degli operatori del Servizio 118 e quindi trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane è stato quindi ricoverato in osservazione. A seguito del violento impatto avrebbe riportato fratture e un trauma cranico.

I soccorsi

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco, che dapprima hanno messo in sicurezza l'auto bonificando l'impianto elettrico e di distribuzione del carburante, al fine di evitare inneschi. Gli stessi pompieri hanno inoltre messo in sicurezza anche l'area e del palo sradicato dopo lo schianto. Gli accertamenti della polizia locale di Torre consentiranno di chiarire la dinamica e le cause dell'incidente.