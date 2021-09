Salento, due nuovi incidenti in poche ore. Grave 26enne

Due nuovi incidenti gravi ieri sera nel Salento.

Ancora uno schianto a Monteroni

Il primo ha riguardato una ragazza 26enne di Copertino.

La giovane, che si trova in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia del Vito Fazzi di Lecce, è rimasta coinvolta in un incidente sulla San Pietro in Lama - Copertino, in agro di Monteroni, stessa zona dove poche ore prima, nella mattinata, era avvenuto un altro incidente.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE MORTALE Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muretto:... LECCE Monteroni, l'auto si ribalta e finisce nelle campagne: due...

Il secondo incidente sulla 275

Un secondo schianto, sempre nella serata di ieri è avvenuto sulla Statale 275 che collega Maglie a Leuca, all'altezza di Muro Leccese. Lo scontro frontale tra due auto, una Fiat Punto, condotta da unn46enne e una Audi A3 guidata da un ventenne. La peggio l'ha avuta in conducente della Fiat, trasportato in ospedale in codice rosso.