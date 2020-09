Fiamme e fumo nero sulla statale Lecce-Gallipoli: due roghi divampano su entrambi i sensi di marcia

Doppio incendio sulla strada statale 101 Lecce-Gallipoli , in entrambi i sensi di marcia. Le fiamme si sono levate dai terrapieni lungo i cigli della strada, allo svincolo tra Lecce e Galatone. Due roghi che hanno costretto gli auomobilisti che viaggiavano in direzione del capoluogo e verso Gallipoli a rallentare la marcia per oltrepassare la coltre di fumo nero che si è sviluppata sul tratto di strada.

Su segnalazione degli stessi automoblisti, nel giro di pochi minuti sul posto sono già intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce che in questi minuti sono ancora al lavoro per domare le fiamme e rimettere in sicurezza la statale che nel fraattempo è stata già riaperta al traffico.

Ancora sconosciute le cause dei due roghi divampanti quasi contemporaneamente da entrambi i lati della careggiata. Non si esclude, tuttavia, l'orgine dolosa.

Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.



Ultimo aggiornamento: 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA