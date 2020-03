Due auto in fiamme a Castromediano: si indaga su una lite

Auto a fuoco questa notte verso le 3.30 nel quartiere Castromediano. E si sospetta l'incendio doloso. Una Mercedes Classe B parcheggiata in via Galileo Galilei ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate anche a una Smart parcheggiata nei pressi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, dalle prime notizie raccolte dagli investigatori verso mezzanotte è scoppiato un litigio fra la proprietaria e alcune persone che si erano presentate sotto casa. Si indaga per chiarire se ci sia un nesso fra il litigio e l'incendio o se l'incendio sia stato innescato da problemi elettrici alla Classe B. Ultimo aggiornamento: 09:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA