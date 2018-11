© RIPRODUZIONE RISERVATA

Revocati gli arresti dell'ex presidente dell'associazione Antiracket Salento", Maria Antonietta Gualtieri, 62enne leccese. Ed anche dei due dirigenti comunali Giuseppe Naccarelli e Pasquale Gorgoni, rispettivamente 48 e 62 anni. Lo hanno deciso i giudici della seconda sezione penale (presidente Fabrizio Malagnino, relatore Marcello Rizzo, a latere Annalisa de Benedictis), che stanno istruendo il processo che dovrà stabilire se è vero che siano state consumate truffe, peculati, falsi e corruzioni per fare prendere strade diverse ai due milioni e 30mila euro erogati dal Ministero dell’Interno per assistere le vittime di usura ed estorsioni.I giudici hanno accolto le istanze degli avvocati difensori Amilcare Tana, Luigi Rella, Franco De Iaco e Roberto Rella ed hanno respinto il parere contrario alle revoche degli arresti comunicati daui due pubblici mionisteri titolari del procedimento, Massimiliano Carducci e Roberta Licci.Arrestati il 12 maggio dell'anno scorso nel blitz dei finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria, la Gualtieri e Naccarelli tornano definitivamente liberi. A differenza di Gorgoni, sottoposto dal 7 settembre scorso ad una nuova misura degli arresti domiciliari nell'inchiesta sull'assegnazione delle case popolari in cambio di voti.