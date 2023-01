Il bagno a gennaio, a Tricase Porto si tuffa anche una bimba di sette anni

Anche una bimba di 7 anni "attrezzata" con maschera da sub tra i bagnanti di Tricase Porto. Sono i giorni della merla, i giorni più freddi dell'anno.

Il tradizionale tuffo della domenica

Per molti, ma non per tutti: ne sono prova i "fedelissimi " che anche oggi, in una splendida e fredda giornata di sole, con una temperatura che si aggira intorno ai 14/15 gradi hanno deciso di fare un salutare tuffo nelle splendide acque di Tricase Porto. Tutto questo tra le numerose famiglie che passeggiano con sciarpe e cappotti.