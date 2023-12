La strana vigilia di Capodanno in Salento: 14 gradi nel pomeriggio e c'è chi si fa il bagno. La foto

Altro che Natale e Capodanno con la neve. Qui c'è ancora chi decide di fare il bagno, perché le temperature lo consentono. Salento, Gallipoli - provincia di Lecce -, 31 dicembre: a due passi dal centro storico un gruppo di persone fa il bagno alla spiaggia della Purità. Nel pomeriggio il termometro fa registrare 14 gradi, con una leggera brezza: una temperatura tutto sommato accettabile e allora c'è chi ne approfitta.

Il fenomeno del bagno in inverno, con l'aumento delle temperature, è ormai diventato un must. In tanti hanno già fatto lo stesso nel giorno di Natale, tanto a Brindisi quanto in vari punti della provincia di Lecce. Ma c'è anche chi avverte: con un clima sempre più caldo, gli eventi estremi saranno sempre più frequenti.