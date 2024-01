Salento, un bagno nella piscina naturale del Salento: anche in inverno mare meraviglioso

Tricase. Marina Serra, a gennaio si torna a prendere il sole e fare il bagno. Fare un po' di movimento in mare porta benefici fisici e non solo: " Affronto l'inverno con energia e vitalità facendo il bagno, mi protegge dallo stress quotidiano e non solo".

È il 22 gennaio, 10 gradi la temperatura esterna, il sole splende. Il cielo è limpido. Siamo nell'incantevole piscina naturale di Marina Serra di Tricase, dove residenti e qualche turista hanno deciso di mettersi in costume per cercare di scaldarsi con il tepore del sole - ma qualcuno si è tuffato in mare per una nuotatina rigenerante. Insomna , da queste parti ci sono tutti gli ingredienti affinché si possa tornare al mare tutto l'anno.