Sole e caldo, vigilia di Natale da sapore estivo. E si riempiono le spiagge

Con le temperature che nel pomeriggio hanno sfiorato i venti gradi, quella che sta per con cludersi è stata una vigilia di Natale dal sapore "estivo" nel Salento e un po' in tutta la Puglia.

A Gallipoli (ma non solo), i coraggiosi che hanno deciso di fare il bagno al mare sono stati più numerosi che in passato, mentre a Porto Cesareo qualche stabilimento ha anche rimontato ombrelloni e lettini per permettere a chi lo desiderava di prendere un po' di sole in maniche corte.