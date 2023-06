Anche Gallipoli avrà la sua ruota panoramica con vista mare, proiettata verso la baia del centro storico. È il frutto della proposta privata dei titolari delle attività di spettacolo viaggiante locali che hanno avviato la procedura per richiedere le autorizzazioni e la concessione dell'area demaniale per l'installazione, per la stagione estiva, della caratteristica "ruota" che farà il paio con le altre giostre e attività ludiche presenti sul lungomare Galilei.

L'iter amministrativo istruito dalla sezione Demanio e patrimonio del Comune ha portato quindi al rilascio dell'autorizzazione temporanea alla richiedente Filomena Marra, per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante sulla rotonda prospiciente il parco della piazzetta Falcone e Borsellino.

Il giro inaugurale

La ruota panoramica avrà un'altezza di 27 metri e occuperà un'area di circa 200 metri quadri. A breve, valutate tutte le condizioni di sicurezza e gli accorgimenti tecnici, vi sarà il primo giro inaugurale e lo svolgimento di un apposito spettacolo musicale.

V.Cal.