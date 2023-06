Il Città di Gallipoli promosso in serie D. Ad Agropoli un ko indolore

Il girone H di serie D nella stagione sportiva 2023-2024 avrà un gradito ritorno, quello del Gallipoli, nella nuova versione del Città di Gallipoli, promosso nel massimo campionato dilettantistico italiano attraverso gli spareggi tra le seconde dei play off di Eccellenza.

Il salto di categoria

Dopo aver vinto la gara di andata allo stadio Bianco contro l'Agropoli, con il punteggio rotondo di 4-1, oggi pomeriggio i salentini sono stati sconfitti 2-1 dai salernitani e così al triplice fischio dell'arbitro Catanzaro della sezione di Catanzaro hanno potuto festeggiare sul campo il salto di categoria davanti a circa 300 supporter ospiti giunti dal Salento. Anche in città è scoppiata a festa per la squadra che riporta il Gallipoli in un campionato nazionale dopo anni di assenza. Merito della società guidata dai fratelli Carrozza e del tecnico, l'ex calciatore professionista Alessandro Carrozza.