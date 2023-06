Città di Gallipoli, ad un passo dalla gloria. E' il giorno della promozione in serie D

È il giorno della, ilad un passo dal sogno. Si gioca oggi il ritorno della finale play off nazionali dicon i giallorossi che vanno a fare visita all’forti del 4-1 dell’andata in Salento. L’ultimo atto della stagione si gioca alle ore 16.30 allo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate, nel cuore del Cilento. In casa Agropoli, ovviamente, si attende il pienone anche perché il Gruppo Infante che fa capo al presidente della società campana ha acquistato tutti i biglietti per il settore locale, di conseguenza tutti i tagliandi saranno omaggiati al pubblico cilentano all’ingresso dello stadio “Carrano”. Insomma il clima si preannuncia abbastanza caldo, ma il CD Gallipoli ha preparato al meglio questa gara, che rappresenta lo snodo conclusivo di una stagione giocata sempre ad alta intensità, lo confermano i risultati sin qui ottenuti. Si gioca a Santa Maria di Castellabate perché allo stadio di Agropoli alla stessa ora si svolge un’altra manifestazione sportiva, programmata da diversi mesi, per cui non è stato possibile fare diversamente, tentando anche di far slittare il fischio d’inizio della partita. Per il CD Gallipoli il risultato della gara di andata è una sorta di lascia passare verso l’agognato traguardo della serie D, occorre, tuttavia, chee compagni diano la giusta interpretazione della gara di oggi, che va affrontata con il solito piglio da trasferta, così come dimostrato per tutto l’arco della stagione. Ed è stata, peraltro, una stagione abbastanza lunga, il cui finale merita il raggiungimento dell’obiettivo che i fratellihanno voluto darsi da subito, quando hanno deciso di intraprendere questo percorso. Per quanto riguarda la formazione da schierare in avvio, il tecnico giallorosso, nel corso della settimana, ha provato diverse alternative, lasciando, tuttavia, intendere che l’undici scelto nella gara di andata dovrebbe essere confermato, l’unico dubbio potrebbe riguardare chi schierare tra Iurato e Oltremarini S. in tandem con Quarta. Tra i delfini non ci sarà Arevalo, espulso nel finale della gara di andata e al quale il giudice sportivo ha inflitto 4 giornate di stop, al cui posto dovrebbe, mentre rientra Monteiro, assente a Gallipoli perché squalificato. A dirigere la gara l’arbitro Gianluca Catanzaro di Catanzaro, calabrese nel vero senso della parola, abitualmente impegnato nel campionato di serie D e scelto per oggi data l’importanza della posta in palio.