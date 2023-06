Cinque vele blu, Puglia in vetta, a tre località l'ambito riconoscimento/ Scopri quali

Anche quest'anno Legambiente e Touring Club Italiano hanno assegnato le vele blu per "il mare più bello". I riconoscimenti vanno ad arricchire la Guida Blu che raccoglie le migliori località costiere di mare e di lago. Tra i 400 comuni costieri italiani solo 21 hanno ricevuto il massimo riconoscimento delle Cinque vele. Un premio per chi ha saputo coniugare territori e luoghi d'eccellenza con coraggio e strategie innovative di sviluppo sostenibile. La Regione più premiata per il mare più bello con le cinque vele è stata la Sardegna con 7 località. Sono state assegnate anche nove targhe alle migliori pratiche di gestione del mare, tra cui una è andata al comune della nostra Regione. La Puglia è al terzo posto tra le regioni italiane ad aver ottenuto le cinque vele blu, appunto dietro alla Sardegna e poi alla Toscana.



Scopri le 3 località premiate con le cinque vele e gli altri riconoscimenti assegnati in Puglia