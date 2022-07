Gallipoli, arrestato un poliziotto. L'accusa: «Picchiava la compagna, anche davanti alla figlia piccola»

La donna ha raccontato aianni di violenze, alle quali in più occasioni avrebbe assistito anche la figlia piccola. Le sarebbe stato precluso l'uso dei social, per gelosia, e l'agente avrebbe seguito ogni spostamento della compagna con il gps per verificare quanto lei affermava prima di uscire da casa. La spirale di vessazioni e prevaricazioni avrebbe spinto la donna a rassegnare le dimissioni dal posto di lavoro, in particolare dopo essere stata presa a calci e pugni perché un collega l'avrebbe apostrafata amichevolmente dicendo "Ciao bella, sei arrivata?". Secondo la denuncia, almeno in una circostanza, il poliziotto avrebbe aggredito la compagna perché insoddisfatto dalla pulizia della casa che - siamo all'agosto del 2021 - da lì a poco avrebbe accolto alcuni ospiti. Lehanno costretto la donna a ricorrere in almeno due occasioni alle cure dei medici dell'ospedale: a gennaio del 2022 e lo scorso giugno, presentando ferite che sono state giudicate guaribili in dieci e sette giorni. A nulla è servito abbandonare quella casa degli orrori: l'agente avrebbe perseguitato la sua vittima fino all'esasperazione.