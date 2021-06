Fuoco alle auto di una famiglia, parcheggiate in punti diversi: l'ipotesi dell'attentato. Si indaga

C'è il sospetto del dolo sull'incendio scoppiato questa notte, verso le 2.30, a Galatina, lungo la via per Soleto. Le fiamme hanno distrutto una Opel Agila e una Fiat Bravo intestate a una coppia che vive lungo quella strada e che erano parcheggiate in due punti diversi.

Proprio questa circostanza fa supporre ai carabinieri della locale stazione e del Nucleo operativo e radiomobile di Gallipoli - che si stanno occupando delle indagini - che si sia trattato di un attentato. E sarebbe il terzo in pochi giorni, dopo quello avvenuto fra sabato e domenica a Leverano e quello che, a Cavallino, ha distrutto il Suv Bmw del consigliere comunale di minoranza Cosimo De Riccardis.

Le fiamme si sono propagate anche a due auto parcheggiate vicine alle vetture incendiate e intestate a persone diverse.