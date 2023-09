Di notte rubano una cavalla in una campagna, l'appello dei proprietari: «Offriamo ricompensa, era un regalo del nonno»

Nel cuore della notte, a Castrignano del Capo, sconosciuti si sono introdotti nel recinto di una campagna dove erano custoditi gli amati animali di una famiglia del posto, portando via una cavalla e le telecamere di sorveglianza che, con ogni probabilità, avevano registrato il momento del furto. La scoperta, avvenuta questa mattina, ha scosso i proprietari che nei mesi scorsi hanno subito altri episodi di questo genere tanto da dover ricorrere all’installazione di un impianto di videosorveglianza. Il furto delle telecamere fa supporre che i ladri avessero pianificato l'azione con cura, cercando di coprire le proprie tracce del loro passaggio. La giumenta, oltre ad un valore economico, aveva anche e soprattutto un grande valore affettivo. Era stata regalata al proprietario dal nonno e si chiama Asia.

L'appello sui social

Di fronte a questa situazione, infatti, la famiglia ha deciso di fare appello alla comunità attraverso i social media offrendo anche una ricompensa.

Sulle piattaforme online, è circolata rapidamente la notizia del furto e dell'appello alla restituzione della cavalla. Gli amici, i vicini e perfino sconosciuti si sono uniti nel diffondere il messaggio, sperando che la pressione pubblica possa indurre i ladri a rimettere l'animale al suo legittimo posto. Le forze dell'ordine locali sono al lavoro per risolvere il caso e riportare la cavalla ai suoi legittimi proprietari. I residenti della zona sono stati invitati a fornire qualsiasi informazione per il suo ritrovamento. Tuttavia il ripetersi di simili episodi ha scoraggiato la famiglia. I proprietari della giumenta hanno infatti raccontato che il sistema di videosorveglianza era stato installato proprio perché c’erano stati vari episodi con furti di galline, caprette e conigli. Circa una ventina, l’ultimo in ordine di tempo un paio di mesi fa.