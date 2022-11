Fai, al rush finale la sfida dei "Luoghi del Cuore": la chiesetta dei Samari seconda. Si vota fino al 15 dicembre

Fai, Fondo ambiente Italiano: ultime settimane per partecipare al censimento dei "Luoghi del cuore", giunto alla sua XI edizione. C'è tempo fino al 15 dicembre per votare i luoghi italiani più amati: in palio 50, 40 e 30mila euro - che andranno rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato - con i quali si potranno recuperare o riqualificare i beni scelti dagli italiani.

E mantiene la seconda posizione la chiesetta dei Samari di Gallipoli: circa 18.300 mila voti, appena una manciata in meno del primo classificato, il museo dei misteri di Campobasso (18.800 voti circa).

E allora dai volontari Fai pugliesi arriva l'appello a sostenere il territorio e a convogliare tutti i voti verso la chiesetta di San Pietro dei Samari, che ha concrete possibilità di rimanere sul podio o addirittura di raggiungere il primo gradino.

La classifica provvisoria

Ecco i luoghi ai primi posti della classifica provvisoria della PUGLIA:

Chiesetta di San Pietro dei Samari nel Parco di Gallipoli (LE)

Ex Convento dei Cappuccini – Monastero del Terzo Millennio, Mesagne (BR)

Torre di Castiglione, Conversano (BA)

Torre Palane, Marina Serra – Fraz. marittima di Tricase (LE)

Abbazia di Kàlena, Peschici (FG)

Idroscalo e Palazzo Brasini, Taranto

Chiesa di San Giovanni Battista (detta La Rotonda), San Giovanni Rotondo (FG)

I.T.T. "Altamura-Da Vinci", Foggia

Monastero di San Matteo, San Marco in Lamis (FG)

Per consultare la classifica provvisoria completa dei “Luoghi del Cuore” finora più votati e per votare, basta seguire questo link: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo