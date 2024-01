Elezioni: europee e amministrative l'8 e il 9 giugno. Il governo cambia la norma sul terzo mandato: sì nei piccoli comuni. Tutto quello che c'è da sapere

Le elezioni europee e le elezioni amministrative si terranno negli stessi giorni: l'8 e il 9 giugno, sabato e domenica. Il Consiglio dei Ministri ha approvato pochi minuti fa il Dl elezioni, accorpando - come era già noto - le date per le due tornate elettorali. Quindi i cittadini chiamati a scegliere anche il sindaco, troveranno sia la scheda per le comunali che quella per le europee. Ma non è questa l'unica novità: sì al terzo mandato per i sindaci uscenti, ma soltanto in alcuni comuni.