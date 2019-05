Ex Enel, c'è la firma per il parcheggio: 1,50 euro ogni ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si potrà parcheggiare l'auto pagando non più di 1,50 euro l'ora, sette giorni su sette e 24 ore su 24. Si chiude ufficialmente la trattativa di acquisto del parcheggio ex Enel. È stato firmato ieri mattina l'atto notarile di compravendita tra la Fervida Costruzioni sas e la società PowerSun srl, che presto metterà a disposizione della città ben 700 posti auto a rotazione nei tre livelli seminterrati.Ci vorranno 9 mesi per il completamento della struttura che sarà dotata di un sistema di tecnologia di security e di gestione degli accessi in grado di garantire la sicurezza all'utenza anche nelle ore notturne.«Per la prima volta Lecce avrà un parcheggio in cui si pagherà solo il reale utilizzo della sosta - spiega Francesco Natale, consulente della Fervida Costruzioni - si lascerà la propria vettura nei livelli seminterrati e questo consentirà di diminuire i veicoli sulla superficie con grandi vantaggi per la vita della città». L'immobile è stato acquisito dalla PowerSun srl - con a capo due imprenditori leader nel settore dei parking urbani - per una somma intorno ai 5 milioni e 500mila euro, e rientra all'interno di un piano di alienazioni più ampio di circa 10 milioni di euro. L'atto di vendita segue di qualche mese la firma del contratto preliminare avvenuta lo scorso dicembre.Nel frattempo, la società ha lavorato al progetto esecutivo che a breve sarà al vaglio dei vigili del fuoco e da Palazzo Carafa. Una volta ottenuto l'ok, si potrà procedere con l'avvio dei lavori. La struttura interna sarà dotata di un impianto di illuminazione, antincendio e di un impianto tecnologico di gestione del parcheggio per un investimento complessivo di 3 milioni di euro. L'ipotesi iniziale era di poter rendere fruibili i 700 posti auto a partire dal prossimo Natale, ma l'apertura dovrebbe slittare al prossimo anno. «I lavori avranno una durata di 9 mesi - spiega il consulente della Fervida sas - per cui l'immobile sarà aperto al pubblico entro febbraio 2020. Dunque, poco prima di Pasqua. Questo slittamento è dovuto proprio ai ritardi nell'atto di cessione. L'iter avrebbe dovuto chiudersi lo scorso febbraio e questo inciderà sulla consegna del cantiere».Nel frattempo, gli acquirenti lavorano a un piano di fruizione degli stalli. «È stato sviluppato un business plan di gestione del parcheggio - sottolinea Natale - e la tariffa dovrebbe aggirarsi intorno a 1,50 euro l'ora e non dovrà superare la tariffa che il cittadino leccese paga per la sosta a raso in centro. Si tratta di posti auto coperti e videosorvegliati. L'automobilista avrà a disposizione una applicazione per smartphone che permetterà di monitorare gli stalli liberi e di prenotare il proprio posto. Sono previsti anche abbonamenti, agevolazioni e convenzioni». Nei prossimi mesi Palazzo Carafa - così come annunciato qualche mese fa - darà il via a un piano di revisione dei ticket della sosta in prossimità del centro per agevolare l'uso della mega struttura di viale De Pietro.«È una data importante perché segna la fine di una lunga fase di gestione dell'immobile - conclude Natale - ma è anche l'inizio della nuova vita della struttura. Questa operazione è stata possibile grazie al lavoro di tanti. La famiglia Caiaffa che per prima ha creduto nel progetto. E chi ha capito il valore politico di questa operazione come il sindaco Carlo Salvemini e al vicesindaco Alessandro Delli Noci impegnati da tempo affinché ci fossero le condizioni per stimolare l'investimento privato. Ma anche chi ha sostenuto questa operazione come la Banca Popolare Pugliese e a chi ha capito il valore imprenditoriale ovvero gli acquirenti della PowerSun. Presto potremo dare ai leccesi un servizio nuovo che migliorerà la viabilità della città».