Salvemini: «Spero sia fruibile già a Natale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È una buona notizia per la città». Il neo eletto sindaco Carlo Salvemini interviene sulla chiusura della trattativa di acquisto del parcheggio ex Enel. Dopo mesi di attesa, infatti, ieri mattina è stato firmato l'atto notarile di compravendita tra la Fervida Costruzioni e la PowerSun srl, società leader nel settore dei parking urbani.«Si tratta di un investimento che porterà alla nascita del primo grande parcheggio a servizio della città storica, rispondendo a esigenze di interesse pubblico più volte manifestatesi - sottolinea il primo cittadino - e per questo abbiamo lavorato già nella passata amministrazione per agevolare, nei limiti delle nostre attribuzioni, il buon esito di un accordo che produrrà effetti positivi per tutta la città».Ci vorranno 9 mesi per il completamento dei sotterranei che saranno dotati di un sistema di tecnologia di security e di controllo degli accessi in grado di garantire la sicurezza all'utenza anche nelle ore notturne. Il progetto esecutivo sarà presentato a breve a Palazzo Carafa. Il parcheggio sarà dotato di un impianto di illuminazione e antincendio, e di un impianto tecnologico di gestione del parcheggio per un investimento complessivo di 3 milioni di euro. La società ha già preparato un piano di gestione: la tariffa oraria per la sosta non dovrebbe superare 1,50 euro. Il parcheggio sarà custodito e videosorvegliato, e disponibile sette giorni su sette. Previsti anche abbonamenti, agevolazioni e convenzioni con enti.«Tenendo conto di questa importante novità lavoreremo nei prossimi mesi perché alla funzione di parcheggio a rotazione dell'area ex Enel possano essere associate funzioni di scambio con servizi di bike e car sharing e mobilità pedonale - ha aggiunto Salvemini - e riguardo ai tempi mi auguro che il cronoprogramma dei lavori possa consentirci di fruire dell'ex Enel già in occasione delle prossime festività natalizie. In ogni caso sarà importante per i prossimi anni poter contare su un parcheggio multipiano che entra nel sistema della mobilità cittadina sbloccando possibilità di ulteriori interventi a tutela della città storica, della salute pubblica e della mobilità sostenibile in centro».S.D.C.