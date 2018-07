Ex Banco di Napoli, ok del Comune all'acquisizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal sogno alla realtà. Dopo nove anni lo storico immobile dell'ex Banco di Napoli tornerà a nuova vita e diventerà un resort di Lusso grazie all'investimento dell'imprenditore De Picciotto. Alla notizia mancava solo l'ufficialità, che è arrivata nella tarda mattinata dal vice sindaco di lecce. Sul suo profilo Facebook, infatti, Alessandro Delli Noci annuncia: «Abbiamo approvato oggi all'unanimità in Consiglio comunale il progetto dell'ex Banco di Napoli, immobile dismesso dal 2009 che sarà finalmente recuperato e restituito alla città sotto una nuova veste. L'ambizioso progetto, nato dall'idea dell’imprenditore svizzero René De Picciotto, prevede la realizzazione al piano terra di sette unità commerciali e un locale bar, al primo piano seminterrato la realizzazione di un’area relax aperta al pubblico, e la realizzazione di sei unità abitative al primo piano e sette al secondo. Il terrazzo ospiterà un giardino pensile, anch’esso aperto all’uso pubblico e ad uso esclusivo dell’amministrazione comunale per l’organizzazione di attività socio-culturali».«Valorizzare un immobile storico, renderlo fruibile a tutti e riqualificare - questi gli accordi - l'area circostante rappresenta un beneficio enorme per l'intera collettività. Non solo, utilizzeremo le somme per il contributo straordinario per il rifacimento con basolato dell'intera Via XXV Luglio.Questo è uno degli esempi virtuosi di collaborazione pubblico privato che non va solo nella direzione del recupero di un immobile storico, ma della fruizione collettiva e della riqualificazione di un'area ampia e importante della città. È tutto qui l'interesse pubblico».