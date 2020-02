Vende l'auto e poi pretende di averla indietro con la minaccia: incastrato dalla “trappola” dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima ha venduto l'auto concordando un prezzo, poi, una volta che la vittima designata ha pagato il dovuto, ha preteso altro denaro con la minaccia e poi ha anche cercato di riprendersi la vettura. Per questo i carabinieri della stazione di Taviano ( Lecce ) hanno arrestato in flagranza Francesco Cazzato, 35 anni, denunciato da una donna di Alliste che ha fatto partire le indagini.I militari, con l'aiuto della donna, gli hanno teso una trappola: la vittima ha finto di accettare il pagamento di una ulteriore somma di denaro, pur di tenere l'auto per sé e ha dato appuntamento al ladro a casa sua, dove però il 35enne ha trovato i carabinieri ad aspettarlo. La donna ha ottenuto la restituzione del denaro e Cazzato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari su disposizione dell'Autorità giudiziaria.