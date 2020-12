Nasconde in casa 625mila euro, ma prende il reddito di cittadinanza: scatta il sequestro. Gli investigatori: «Un grossista della droga»

Nascondeva in casa 625mila euro in contanti, ma percepiva il reddito di cittadinanza: gli agenti della Squadra mobile della Questura di Lecce, insieme ai colleghi di Taurisano e insieme all'unità cinofila di stanza a Brindisi, ritengono che quel denaro sia stato accumulato grazie allo spaccio di droga. Per questo l'ingente quantità di denaro di un 39enne di Taviano è stata posta sotto sequestro. L'uomo, secondo gli investigatori, svolgeva il ruolo di grossista della droga e sarebbe stato proprio lui a rifornire un commerciante incensurato del Sud Salento, arrestato il 27 novembre scorso perché trovato in possesso di una grossa quantità di sostanza stupefacente.

La perquisizione ordinata dalla Procura ed eseguita dalla Polizia ha consentito di rinvenire, nelle varie abitazioni a disposizione del 39enne, oltre mezzo milione di euro: una cifra che mal si concilia con il suo tenore di vita e con la percezione del reddito di cittadinanza, che riceveva anche la madre convivente del 39enne.

