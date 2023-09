Salento, nuova tegola in Tribunale: denaro per fermare le indagini. Indagati avvocato e vice procuratore onorario

Avrebbero chiesto denaro per “bloccare” le indagini: sette persone tra cui un vice procuratore onorario in servizio a Lecce e un avvocato sono indagate in virtù di una serie di perquisizioni e sequestri che sta eseguendo la guardia di finanza del nucleo di polizia economico finanziaria. L’inchiesta è della procura di Potenza, e in particolare del sostituto Vincenzo Montemurro. I reati ipotizzati sono corruzione, concussione e induzione indebita.

Si parla di indagini avviate appositamente, per essere poi bloccate in cambio di denaro. Il vice procuratore onorario e l’avvocato coinvolti nell’indagine sono residenti nel Tarantino, ma avrebbero operato a Lecce.