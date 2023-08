In viaggio con più di 10mila euro in contanti nei portafogli: controlli su 33 persone

Cercavano di uscire dall'Italia con addosso più denaro contante di quello consentito dalla legge: nell'ambito dell'Unione Europea, infatti, si può viaggiare con non più di 10mila euro in contanti. Per questo i conti di ben 33 persone saranno minuziosamente verificati dai militari della Guardia di Finanza, impegnati - insieme a funzionari della locale Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - all'interno del porto e dell'aeroporto di Brindisi nei controlli proprio sulle somme di denaro in entrata/uscita dal territorio nazionale, per le quali sono state omesse le relative dichiarazioni doganali.

Il bilancio di luglio

L’attività dei finanzieri e dei funzionari doganali, svolta in perfetta sinergia e coordinamento, ha permesso di intercettare, nel mese di luglio 2023, valuta non dichiarata in ingresso/uscita dal territorio dello Stato per oltre 400.000 euro.

Nei confronti di 33 soggetti rinvenuti in possesso di valuta superiore al consentito sono in corso controlli ed approfondimenti da parte della Guardia di Finanza volti ad individuare eventuali violazioni di carattere fiscale.

In una occasione, inoltre, si è proceduto al sequestro amministrativo della somma di 3.700,00 nei confronti di un soggetto di nazionalità albanese, in procinto di imbarcarsi a bordo di un traghetto diretto verso l'Albania.

In tale ultima circostanza, prezioso si è rivelato l’impiego dell’unità cinofila “Gringo” in forza alla Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Brindisi, specializzata nel “fiutare” e individuare ingenti quantitativi di banconote. In un caso, proprio l’impiego dei cash dog ha permesso di rinvenire 20.000 euro abilmente occultati in un nascondiglio ricavato all’interno di un mezzo sottoposto a controllo.