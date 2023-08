Finanza al lavoro con Kristina, la cash dog addestrata a fiutare i contanti

Si chiama Kristina ed è un pastore tedesco di quasi due anni. Kristina è un "Cash dog", cioè un cane "anti-valuta" in servizio presso la Guardia di Finanza di Bari. La cagnolina è stata abituata sin da cucciola tramite la tecnica dell’associazione, a fiutare il caratteristico odore delle banconote in ogni circostanza, anche se occultate all’interno di bagagli e doppifondi. E nei giorni scorsi è entrata in servizio dando una mano ai colleghi "umani" nei controlli che sono stati fatti su porto, aeroporto, e sulle strade.

L’impiego degli “amici a quattro zampe”, risorsa preziosa per il Corpo, consente di ottimizzare la performance operativa quotidianamente assicurata dai militari della Guardia di Finanza di Bari, garantendo così un rafforzamento del presidio a tutela della legalità e della sicurezza nell’intera area metropolitana.