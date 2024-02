Centro antiviolenza, Oggiano: "Bonifichiamo i Servizi sociali". Ed esplode la bagarre in commissione

Il vice sindaco Massimiliano Oggiano fa il suo ingresso, in ritardo, nella Commissione consiliare permanente dei Servizi sociali lanciando nuovamente baci, questa volta alla platea di consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione che erano riuniti per discutere la questione del Centro antiviolenza Crisalide. La reazione delle forze di minoranza alla provocazione è stata immediata sottolineando il comportamento inopportuno e chiedendo al presidente della Commissione, Ercole Saponaro consigliere della Lega, di prendere in mano la situazione