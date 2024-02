Centro antiviolenza, Oggiano: "Bonifichiamo i Servizi sociali". Ed esplode la bagarre in commissione

Il vicesindaco di Brindisi Massimiliano Oggiano fa il suo ingresso, in ritardo, nella Commissione consiliare permanente dei Servizi sociali lanciando nuovamente baci, questa volta alla platea di consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione che erano riuniti per discutere la questione del Centro antiviolenza Crisalide. La reazione delle forze di minoranza alla provocazione è stata immediata sottolineando il comportamento inopportuno e chiedendo al presidente della Commissione, Ercole Saponaro consigliere della Lega, di prendere in mano la situazione.



La commissione era stata convocata ieri sera per questa mattina e prevedeva la presenza del vice sindaco e dell’assessore ai Servizi sociali Antonio Pisanelli, quest’ultimo aveva introdotto il tema facendo sintesi di quanto l’amministrazione avesse comunicato alla stampa nella conferenza di ieri, fino a quando non ha fatto il suo ingresso il vice sindaco inasprendo gli animi. «Vi siete scandalizzati per un bacio e nessuno dei gruppi di minoranza ha criticato l’irruzione squadrista nella casa comunale del gruppo dei manifestanti per il Centro antiviolenza - ha urlato Oggiano -.

Questa amministrazione sta facendo un’opera di bonifica sui servizi sociali».

La condanna di Atreju

Netta la condanna delle donne e degli uomini del circolo Atreju di Fratelli d'Italia: Noi donne siamo abituate agli affronti e abbiamo imparato, ognuna a suo tempo e a proprio modo, come difenderci. La realtà tuttavia, ci dimostra che non tutte lo hanno imparato per tempo.. Ed ecco perché nascono le associazioni, i gruppi di sostegno, leggi a tutela delle donne, che non sono mai abbastanza. Ed ecco perché cariche politiche devono attuare ogni tipo di azione di modo che sempre minore sia il numero delle donne che subiscono violenza di ogni genere, anche dando il buon esempio!! Una violenza che si palesa con facce diverse, talvolta ambiguamente innocua come il bacio di Oggiano, non solo inopportuno vista la gravità e la serietà dell’argomento portato dal gruppo riunitosi, ma

anche oltraggioso e irrispettoso verso chi quelle cicatrici le ha segnate sulla pelle e nella mente, verso

chi ogni giorno si fa carico del dolore altrui per alleviarlo. Non dare ascolto al grido di aiuto è come accompagnare la mano vile dell’uomo che usa violenza, quel bacio è stato un amplificatore di ogni insulto, ogni mancanza di rispetto ricevuto da ciascuna di noi. Non c’è giorno che ogni madre colga l’occasione per far comprendere alle proprie figlie e alle loro amiche quanto sia importante il “rispetto” e, quel bacio beffardo altro non è che un schifoso

messaggio di sopraffazione. Noi non ci stiamo! Di tutto potevamo aspettarci ma non l’indecente comportamento da una delle massime cariche politiche del Comune di Brindisi. Non ci sono scuse per l’arrogante atteggiamento avuto da una persona del nostro stesso Partito, c’è solo da vergognarsi nella speranza che tutti questi preludi non siano la conferma del marciume che tanto temiamo.