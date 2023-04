Cursi, la street art arriva nelle cave: ecco il murales che racconta l'importanza della pietra

L'importanza della pietra raccontata attraverso la street art. Sarà inaugurato domani il murale di Alessandro Tricarico realizzato nella Cava Nuzzo di Cursi. Un'opera d'arte che rientra nella mostra di arte pubblica, dal titolo "InCava" che prenderà il via domani, 30 aprile alle 17 inserita nell'ambito del Festival di Architettura dal titolo "Stone landscape. New stories for mediterranean quarries".

L'opera

Il murale di Alessandro Tricarico a cura di Elisa Monsellato parte da una riflessione sul rapporto tra le architetture in pietra caratteristiche dei vicoli del piccolo centro e l’uomo, abitante-lavoratore. L’opera inscena un’ideale restituzione al territorio della pietra sottratta attraverso la pratica della cavatura, agendo sul dualismo vuoto/pieno, negativo/positivo che caratterizza storicamente il paesaggio delle cave. Un lavoro intenso che testimonia come la pietra sia ancora oggi elemento fondante di una comunità che costruisce la propria identità e la propria ritualità quotidiana intorno alle cave, con tutte le loro contraddizioni tra opportunità e insostenibilità.