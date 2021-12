Mascherine all'aperto, c'è l'obbligo anche a Tricase

Obbligo di mascherine all'aperto anche a Tricase, comune della provincia di Lecce. Lo ha deciso il sindaco Antonio De Donno che ha firmato un'ordinanza urgente - la n. 236/2021, per l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle vie e nelle piazze - in vista delle festività natalizie. Obiettivo: tenere sotto controllo i contagi nel proprio territorio.

Le strade in cui vige l'obbligo di mascherina all'aperto

«Il virus non è ancora stato sconfitto - ha dichiarato il sindaco De Donno - ecco perché confido nel senso civico e nel senso di comunità della nostra città!».

E dunque le strade in cui sarà obbligatorio indossare la mascherina, indicate nell'ordinanza, sono: Piazza Pisanelli, Piazza Cappuccini, Corso Roma, Via Cadorna, Via Revel, Via D. Caputo, Via Stella d’Italia, Via Toma, Via San Demetrio, Via Marina Porto, Via Tempio. L'ordinanza entrerà invigore da sabato 18 dicembre e avrà durata fino a venerdì 31 dicembre.

«In occasione delle prossime festività natalizie, come da tradizione - sostiene il primo cittadino - si registrerà nel centro storico un’intensa presenza di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale». «Pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell’ordine», aggiunge il sindaco «non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare, di conseguenza, il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente, in relazione all’emergenza igienico-sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19».