Lecce, arriva l'obbligo di mascherine all'aperto: per tutte le feste nelle vie del centro/Le strade interessate

LECCE - Obbligo di mascherina all'aperto anche per Lecce. L'ordinanza è stata emanata nel primo pomeriggio dal sindaco, Carlo Salvemini e interesserà l'intero periodo festivo e che scatterà da lunedì 13 dicembre. L'obbligo di mascherina interesserà solo alcune vie del centro, quelle più battute dal passeggio festivo e dallo shopping.

«Da domani (sabato 11 dicembre) e fino alle 24 del prossimo 31 dicembre, dunque, mascherina obbligatoria all’aperto in piazza Mazzini, piazzetta Alleanza, Via Trinchese, Piazza S. Oronzo, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, Via Libertini, Via Palmieri, Piazzetta Vittorio Emanuele II, Via Maremonti, Via degli Ammirati, Via Federico D'Aragona, Via dei Perroni, Via Paladini, Via Marco Basseo, Via Cairoli, P.tta G. Carducci (Convitto Palmieri), Via Umberto I, Vico dei Fieschi, Piazzale Vittime del terrorismo - si legge nella nota del sindaco -. Più semplicemente - prosegue Salemini - dove non sarà possibile mantenere il distanziamento – a causa dello shopping, dei mercatini, del passeggio, delle attrazioni a cui non vogliamo rinunciare – ricordatevi di indossare la mascherina. Ci saranno gli agenti della Polizia Locale e le forze dell’Ordine a ricordarlo e a garantire che possiamo, ancora una volta, fare bene il nostro dovere per contenere i contagi e tenerci stretti tutto ciò che di bello le feste portano con sé».

Il capoluogo salentino è il primo comune in provincia di Lecce ad adottare l'ordinanza, seguendo l'esempio delle prncipali città italiane,prima tra tutte Roma, ma anche di numerosi altri centri pugliesi che nelle scorse ore hanno disposto l'obbligo di mascherina all'aperto nel periodo natalizio: Brindisi, Manduria, Locorotondo, Barletta, San Giovanni Rotondo.