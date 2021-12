Shopping, assalto in centro a Lecce (con poche mascherine)

Partita la caccia al regalo tra gli ingorghi delle auto. Ieri pomeriggio lo shopping pre-natalizio si è preso la scena del centro leccese in un clima frenetico nonostante il freddo. Piazza Mazzini e le vie limitrofe sono state prese d'assalto dagli automobilisti, che hanno girato intorno all'area commerciale della città alla ricerca di un posteggio. I parcheggi di interscambio in Largo Cimitero, ex foro Boario e Torre del Parco hanno fatto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati