Corsie riservate alle bici, il Comune installa i cordoli: ma le auto ci passano sopra

Disagi, qualche incidente - fortunatamente non grave - e un seguito polemico che solo con la promessa di rivedere la misura, ha iniziato a scemare. L'esordio delle bike line a Lecce è stato tutto in salita: parliamo delle corsie riservate alle bici sui principali viali della città, create dall'amministrazione Salvemini accanto alle corsie per le auto, inizialmente senza alcuna protezione. Pericolose, dissero in molti. Inutili e dannose, sostennero altri, giacché quella striscia d'asfalto dedicata ai ciclisti restringe parecchio lo spazio riservato alle auto.

Dopo qualche mese di prova, l'assessore alla Mobilità Marco De Matteis si è convinto della necessità di installare dei cordoli a protezione di quello spazio e di coloro che lo percorrono ogni giorno, ma non sono bastati a far desistere i leccesi dal violare le regole su strada. Gli automobilisti, sui cordoli, ci passano con le loro vetture: prova ne sia che molti sono stati abbattuti. Oppure “entrano” con l'auto sulla corsia riservata, come dimostra la foto che lo stesso De Matteis, furioso, ha pubblicato su Facebook: «È colpa mia - ha ironizzato - se c'è stato bisogno di mettere i cordoli per evitare la sosta che il divieto di sosta (ancora inutilmente presente) non è stato in grado di far rispettare. Ma è colpa mia soprattutto adesso - prosegue - che si entra con l'auto su una corsia riservata. Colpa mia! Avete ragione!». Poi il richiamo alla spesa sostenuta per l'acquisto dei cordoli, andati distrutti: «Sono soldi pubblici! Sono mortificato!»

