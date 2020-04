L'"atto di amore" di Salve. Il Comune apre le spiagge ai bimbi autistici. Basta una telefonata per accedere in riva al mare

Ultimo aggiornamento: 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comune di Salve brucia i tempi e regala un po' di felicità alle persone affette da disturbo dello spettro autistico, da disturbi dell'attenzione e da disabilità intellettiva grave, per consentire loro di trascorrere del tempo all'aria aperta, in riva al mare, e - perché no - di fare un bagno in acque cristalline.L'amministrazione comunale del Comune del sud Salento ha approvato on'ordinanza che consente l'accesso alle spiagge di Torre Pali, Pescoluse, Posto Vecchio e Lido Marini. Al momento ad accedervi sono solo i residenti che dovranno solo comunicare la volontà di trascorrere un po' di tempo all'aria aperta chiamando il numero: 329.1522338. Le persone con disabilità potranno essere accompagnate da un genitore o da un parente.Il sindaco di Salve, Francesco Villanova, assicura che l'accesso alle spiagge avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni governative previste per prevenire i contagi. E sottolinea che l'idea è «nata come un atto d'amore - ha dichiarato ad Ansa - nei confronti di queste persone che soffrono, ancor più in questo particolaremomento storico in cui viviamo. Noi siamo al loro fianco eabbiamo pensato che questa iniziativa avrebbe potuto aiutarli asopportate meglio questa emergenza».