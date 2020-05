Asl: 504 casi in tutta la provincia di Lecce dall'inizio dell'epidemia. Sono 158 gli attualmente positivi. Leggi il report

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Superano la soglia dei 500 i casi di Covid-19 registrati nei Comuni della Provincia di Lecce. Sono i numeri del report epidemiologico aggiornato a oggi, 8 maggio 2020, sui casi Covid a cura del dottor Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica Asl Le.Nei 97 comuni della provincia si sono registrati 504 casi in totale distribuiti nei 97 Comuni. Di questi 158 ad oggi gli attualmente positivi con il Comune di Lecce che ne registra il più alto numero: 37 gli attualmente positivi su un totale di 74 casi dall'inizio dell'epidemia. Seguito da Galatina che registra 10 casi attualmente positivi su un torale di 24. Molto più bassi i numeri degli altri Comuni.Quasi diecimila, secondo i dati forniti da Asl, i tamponi effettuati in provincia di Lecce: 9.762 eseguiti di cui 6155 negativi e 504 positivi, appunto.Chi colpisce il virus? Secondo i dati della Asl maggiormente colpita è la fascia d'età che dai 50 ai 69 anni con ben 169 casi registrati, di questi 86 maschi e 83 femmine. Segue la fascia d'età tra i 36 e i 49 anni con 92 casi totali.Per un'età media per le donne di 59 anni e di 56 per gli uomini.Il report segnala anche il numero dei ricoveri che sono stati effettuati dall'inizio della pandemia con il Vito Fazzi in testa con 74 ricoveri e altri 60 nel reparto Covid, di cui 39 già dimessi. Il nosocomio leccese è seguito, per numero di ricoveri, dall'ospedale di Galatona che ricoverato 74 pazienti.IL REPORT